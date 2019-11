Oudere koppels langer samen, jongeren eerder uit elkaar

Voor het eerst vieren meer echtparen een gouden (50-jarig) dan een robijnen (40-jarig) huwelijksjubileum, blijkt uit cijfers over 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo’n 80 gemeenten, waaronder Amsterdam, volgen die trend nog niet.

Steeds meer echtparen zijn 60 of 50 jaar getrouwd. Kortere huwelijksjubilea van 40, 25 en 12,5 jaar nemen juist af. Dat komt doordat trouwen door de jaren heen minder populair is geworden en scheiden gebruikelijker. Daar komt nog bij dat mensen ouder worden en huwelijken daardoor langer standhouden.

In de meeste gemeenten hebben meer stellen een gouden dan een robijnen jubileum. Dat is bijvoorbeeld zo in Utrecht, Eindhoven en Groningen. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam volgen de trend nog niet. In de hoofdstad vierden vorig jaar iets meer stellen een 40-jarig (915) dan een 50-jarig (899) jubileum.

Rotterdam vierde vorig jaar de meeste 50-jarige jubileums van het land, in totaal 1169. Dit getal is juist heel laag in verhouding tot het aantal huishoudens. Hier werden vijf gouden jubileums gevierd per duizend huishoudens. In slechts vijf gemeenten ligt dit getal nog lager. Amsterdam staat onderaan met twee gouden jubileums per duizend huishoudens. De lijst wordt aangevoerd door de gemeenten Voerendaal (15), Rozendaal (15) en Cranendonck (14).

50-jarige jubileums per duizend huishoudens, 2018

Gemeenten met meeste jubileums

Voerendaal: 15

Rozendaal: 15

Cranendonck: 14

Nuenen, Gerwen en Nederwetten: 13

Bergeijk: 13

Veere: 13

Drechterland: 13

Meerssen: 13

Landerd: 13

Goirle: 12

Gemeenten met minste jubileums

Amsterdam: 2

Utrecht: 2

Den Haag: 3

Groningen: 3

Almere: 3

Rotterdam: 4

Nijmegen: 4

Arnhem: 4

Diemen: 4

Leiden: 4