Ouder van kind met kanker mist verlofregeling

Ouders van kinderen met kanker melden zich vaak noodgedwongen ziek op hun werk omdat er geen passende zorgverlofregeling is. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) vindt dat zorgelijk en wil met het ministerie van Sociale Zaken in gesprek over een betere regeling.

Als een kind kanker krijgt, heeft dat grote gevolgen voor de werkende ouders. Een op de tien stopt (tijdelijk) met werken, de helft meldt zich ziek, een kwart neemt zorgverlof en een op de vijf gaat minder werken, zo blijkt uit onderzoek onder 420 ouders van kinderen met kanker en 602 naasten van volwassenen kankerpatiënten.

„Het is essentieel dat ouders bij hun ernstig zieke kind zijn. Ze moeten hun kind kunnen steunen en begeleiden tijdens de ziekte en de behandeling die maanden of zelfs jaren kan duren. Het probleem is dat er nu geen passende zorgverlofregeling voor werkende ouders met een kind met kanker bestaat”, aldus Hanneke van Krevel, directeur van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK).