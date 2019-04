‘Oude’ uitreizigers houden Nederlanderschap

Twee mannen die zich in 2013 en 2014 aansloten bij strijdgroepen in Irak en Syrië, mag hun Nederlanderschap niet worden ontnomen.

Dat heeft de Raad van State bepaald. Toenmalig staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Klaas Dijkhoff trok in 2017 de nationaliteit van de twee in, nadat zij bij verstek waren veroordeeld voor hun deelname aan de gewapende strijd. Volgens de raad kan dat niet, omdat de strijdgroepen in kwestie destijds nog niet op de wettelijke lijst van verboden organisaties stonden. Dat gebeurde pas in 2017.

De wet die het intrekken van het Nederlanderschap mogelijk maakt, heeft geen terugwerkende kracht, zegt de raad, en mag dus niet op de twee mannen worden toegepast. De mannen zijn overigens spoorloos. Over hun activiteiten van de laatste jaren is niets bekend. De staatssecretaris heeft daardoor niet kunnen aantonen dat zij nog steeds aangesloten waren bij een verboden organisatie toen de wet werd gewijzigd.

Als een uitreiziger op het moment van de wetswijziging was aangesloten bij een verboden organisatie of zich erna heeft aangesloten, blijft de mogelijkheid van intrekking van het Nederlanderschap gewoon bestaan.