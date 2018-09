Oude stukken niet in dossier-Milica van Doorn

Twintig dozen met oud onderzoeksmateriaal worden niet toegevoegd aan het dossier tegen Hüseyin A., verdacht van het verkrachten en vermoorden van de negentienjarige Milica van Doorn in 1992 in Zaandam. Dat heeft de rechtbank dinsdag bepaald in een tussentijdse zitting tegen de 48-jarige A.

Zijn advocaat had om het oude materiaal gevraagd, op zoek naar aanwijzingen die in een andere richting wijzen dan die van A. Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich tegen verzoek. „Het gaat om 25 jaar onderzoeksmateriaal”, aldus de officier van justitie, die erop wees dat de advocaat van A. de oude stukken kan bestuderen op het politiebureau. „Het meeste is niet relevant.”

Milica van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met messteken om het leven gebracht.