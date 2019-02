Oude IJsselbrug bij Zutphen klemt

De oude IJsselbrug bij Zutphen kan sinds dinsdagmiddag niet meer dicht. Het hefgedeelte van de brug klemt door nog onbekende oorzaak. De gemeente werkt de hele nacht door om het klemmen te verhelpen, in de hoop dat de brug woensdagmorgen weer gebruikt kan worden. De gemeente kan niet garanderen dat de brug woensdag weer begaanbaar is.

Technici zullen het klemmende deel van de brug in de nacht ophijsen en daarna weer laten zakken. Als dat lukt, volgen proefheffingen om er zeker van te zijn dat de hefbrug weer normaal open en dicht gaat. Tot die tijd blijft de drukbereden provinciale weg N345 bij Zutphen afgesloten, aldus een woordvoerder van de gemeente. In de wijde omtrek zijn omleidingsroutes aangegeven. Ook de scheepvaart op de IJssel heeft last van de klemmende brug.

Doordat de brug dinsdagmiddag plotseling niet meer goed sloot, ontstonden lange files in de omgeving van Zutphen. Verkeersregelaars moesten het verkeer laten omdraaien op de weg. De gemeente laat bussen rijden om wandelaars en fietsers over de rivier te brengen via een andere brug, een omweg van ongeveer 10 kilometer. De bussen blijven tot dinsdag middernacht rijden.

De oude IJsselbrug bestaat uit een vaste boogbrug en een hefbrug die scheepvaart op de IJssel doorlaat. De 345 meter lange brug werd in 1865 in gebruik genomen. In de Tweede Wereldoorlog is de brug tweemaal opgeblazen. Eenmaal door het Nederlandse leger in 1940 en eenmaal door het terugtrekkende Duitse leger in 1945.