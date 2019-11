Tijdens renovatiewerkzaamheden in een woning aan de Mesdagstraat in Amsterdam hebben bouwvakkers in de kruipruimte een verdacht pakket gevonden. Onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wees uit dat er vier handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog in zaten. De explosieven worden op een veilige plek vernietigd, aldus de politie. De bewoner van het pand wordt gehoord.