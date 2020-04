Oude gevangenis Maastricht dinsdagavond open voor daklozen

Daklozen in Maastricht kunnen vanaf dinsdagavond terecht in de voormalige gevangenis Overmaze in Maastricht. Afgelopen weekend is daar volgens een woordvoerder van het Leger des Heils gepoetst en de opvang ingericht, zodat vanaf dinsdagavond zo’n 35 tot 40 daklozen onderdak kunnen vinden in Overmaze.

De daklozen kunnen vanwege de coronacrisis niet meer terecht in de bestaande opvang van het Leger des Heils in Maastricht. Ze zitten en liggen daar te dicht op elkaar. Om die reden wijken deze mensen uit naar de oude gevangenis.

Het Leger des Heils begeleidt de mensen naar de nieuwe opvang. De woordvoerder zei te verwachten dat veel van hen onrustig zijn, omdat ze immers moeten verhuizen naar een nieuwe plek. „We doen er alles aan om deze mensen zich op hun gemak te laten voelen”, zei hij. „Ook voor hen is het even wennen.”