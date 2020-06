Oude gemeentehuis Asperen wordt niet gesloopt

De monumentale villa aan het Raadhuisplein in Asperen die tot 1 januari 2019 dienst deed als gemeentehuis van Lingewaal blijft bestaan. „Sloop van de oude villa is niet aan de orde”, zegt wethouder Ed Goossens van West Betuwe. Sloop van het kantoorgedeelte dat via een brug verbonden is met de villa sluit hij niet uit.

Eind vorige week verschenen er berichten in de media dat het ‘kasteeltje’ mogelijk gesloopt zou worden om plaats te maken voor woningbouw. Het nieuws zorgde voor veel onrust in het stadje. Eén inwoner begon zelfs een petitie. „Laat weten dat wij Aspenaren het oude gemeenthuis willen behouden”, was een boodschap die aansloeg. Binnen de kortste keren was de petitie meer dan duizend keer ondertekend.

Reden voor het college van West Betuwe –waar Asperen sinds de herindeling toe behoort– om de inwoners gerust te stellen. Wethouder Goossens benadrukt dat het beeld dat in de media werd gewekt niet klopt. „De villa wordt niet gesloopt. Dat gebeurt echt niet.” Volgens de wethouder stelt het college wel aan de raad voor om het voormalige gemeentehuis te verkopen. „Dat pakken we zorgvuldig aan. Als gemeente stellen we regels en voorwaarden voor de verkoop. Eén van de belangrijkste is het behoud van de villa.”

Villa

Het gemeentehuis bestaat uit de oude witte ‘bestuursvilla’, die via een loopbrug verbonden is met een nieuwer gedeelte waar de ingang, balie en kantoren van het gemeentehuis waren gevestigd. Het nieuwe –veel minder karakteristieke deel– komt mogelijk wel voor sloop in aanmerking. Het plan voor de verkoop wordt nu verder uitgedacht. Na de verkoop kan zowel het oude als in het nieuwe gedeelte een andere bestemming krijgen: woningen, appartementen of een zorginstelling. „Het nieuwe kantoordeel mag eventueel worden gesloopt. Dat geldt niet voor de villa. Daar is alleen verbouwing mogelijk.”

Het pand in het centrum van Asperen –idyllisch gelegen in een wandelparkje, recht tegenover de hervormde dorpskerk– is geliefd bij de inwoners. Dat bleek toen rond de herindeling bekend werd dat het gemeentehuis van Geldermalsen die van West Betuwe werd en er voor de stadhuisjes van Lingewaal en Neerijnen een andere bestemming gezocht moest worden. Inwoners van Asperen baalden ervan dat ze afscheid moesten nemen van hun gemeentehuis.

Toen vorige week bekend werd dat het pand mogelijk gesloopt zou worden, waren de rapen opnieuw gaar. „Ik ben blij dat in ieder geval de villa behouden blijft”, zegt een oudere inwoonster die een wandelingetje door het park maakt. „Het is zo’n prachtig pand, beeldbepalend voor Asperen.” Een plaatsgenoot is minder tevreden. „Ze moeten van het hele gebouw afblijven. Het is al erg genoeg dat we ons gemeentehuis kwijt zijn.”

Het college van B en W van West Betuwe wil met een ruimtelijk kader de regie houden op het verkoopproces, maar ook ruimte geven aan creativiteit en innovatieve ideeën”, stelt het college. Inwoners en gemeenteraad zullen nadrukkelijk betrokken worden bij het proces.