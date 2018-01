Oude brommers niet meer welkom in Amsterdam

Brom- en snorfietsen uit 2010 of ouder zijn vanaf maandag niet meer welkom in Amsterdam. De hoofdstad heeft een milieuzone ingesteld voor deze vervuilende voertuigen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

In Amsterdam zijn al langere tijd milieuzones voor vracht- en bestelauto’s. Per 1 januari gelden er ook toegangsbeperkende regels voor vervuilende taxi’s op diesel, autobussen, touringcars en brom- en snorfietsen. Volgens de gemeente is die laatste categorie een populair vervoermiddel in de stad en nam met name het aantal snorfietsen de afgelopen jaren explosief toe.

De milieuzone geldt voor brom- en snorfietsen met een tweetaktmotor uit of van voor 2010. De gemeente maakt een uitzondering voor de minder vervuilende brom- en snorfietsen met viertaktmotor. Eigenaren van dit soort voertuigen kunnen een ontheffing aanvragen bij de gemeente, als die voor 2008 nog niet op de weg zijn geweest.