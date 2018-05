Oude bom onschadelijk gemaakt in Meerssen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in het Limburgse Meerssen een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Het was een Amerikaanse 500-ponder die half april werd gevonden bij graafwerkzaamheden langs het Julianakanaal.

Bewoners en gebruikers van veertien naburige woningen en bedrijfspanden moesten hun huis uit, en vee werd tijdelijk in een andere wei gezet. Ook was er geen scheepvaartverkeer in het Julianakanaal tussen Maastricht en Born en mocht boven dit deel van Zuid-Limburg tijdelijk niet worden gevlogen. Kort na 11.30 uur gaf de gemeente het sein veilig.