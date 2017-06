Oude benzineauto’s mogen Rotterdam weer in

Eigenaren van personenauto’s en bestelauto’s die op benzine rijden en van vóór 1 juli 1992 zijn, mogen toch weer in de zogeheten Milieuzone Rotterdam rijden. De rechtbank in Rotterdam heeft hun bezwaren toegewezen. Dieselauto’s, zowel personen- als bestelauto’s, van vóór 1 januari 2001 mogen wél worden geweerd uit het centrum van Rotterdam.

Rotterdam besloot in november 2015 dat ook oude benzine- en dieselvoertuigen niet meer in de Milieuzone mogen rijden. Doel is de luchtkwaliteit te verbeteren. De zone bestond al voor vrachtwagens.

Veertien belanghebben stapten daarop naar de rechtbank. Die vindt dat het gemeentebestuur van Rotterdam onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van een kleine groep eigenaren. Volgens onderzoeken maken zij slechts 0,14 procent van het totale verkeer uit en de milieuopbrengst is daarmee te verwaarlozen, aldus de rechtbank.