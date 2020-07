Oud-wethouders verdacht van deelname aan criminele organisaties

De Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden verdacht van deelname aan criminele organisaties met enkele vastgoed- en horecaondernemers, schending van hun ambtsgeheim, meineed en corruptie.

Het Openbaar Ministerie heeft hen op de hoogte gebracht van de voorlopige aanklachten tegen hen. Ze worden naar verwachting in september en oktober gehoord door de Rijksrecherche.

Een van de oud-wethouders wordt ook verdacht van het inhuren van een illegale klusjesman. Een raadslid van Groep de Mos wordt eveneens verdacht van meineed en deelname aan de „vermoedelijk criminele organisatie met de horecaondernemers”.

Het OM verdenkt in de zaak ook drie vastgoed- en twee horecaondernemers. Die verdenkingen „hangen nauw samen” met de beschuldigingen tegen de politici. Ze zouden betrokken zijn bij de schending van ambtsgeheimen door de wethouders en bij omkoping van de politici. Een van de ondernemers was daarnaast in het bezit van een vuurwapen.

In de zaak komt volgens het OM „een beeld naar voren van geldstortingen, betalingen voor het maken van een website, (promotie)filmpjes, een verkiezingscampagne en etentjes, het lekken van vertrouwelijke informatie, voorkeursbehandelingen, omkoping van kiezers en het verstrekken van vergunningen”.

De zaak kwam in oktober vorig jaar aan het licht. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is waarschijnlijk op zijn vroegst eind volgend jaar.