Oud-wethouder vervolgd voor lek Den Bosch

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Bossche oud-wethouder Jos van Son (65) en raadslid Sjef van Creij (55) vervolgen, omdat ze vertrouwelijke informatie zouden hebben gelekt rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch vorig jaar. Het OM beschuldigt hen van het schenden van hun ambtsgeheim. De twee, beiden uit Rosmalen, hebben eerder hun betrokkenheid ontkend.

Van Creij zat in de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Hij zou de naam van de kandidaat die op nummer één van de aanbevelingslijst van de commissie stond, hebben gelekt aan Van Son. Die was zelf geen lid van de commissie maar hij speelde de informatie door naar anderen, onder wie een journalist.

Toen er in de krant een gedetailleerd bericht over de procedure en de kandidaten verscheen, deed de Commissaris van de Koning aangifte. Volgens het OM hebben beiden hun geheimhoudingsplicht opzettelijk geschonden en daarmee de benoemingsprocedure schade berokkend. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moeten komen.