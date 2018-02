Oud-wethouder ontkent lekken over burgemeester

De Bossche oud-wethouder Jos van Son ontkent vertrouwelijke informatie te hebben gelekt over de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Bosch in juli. Dat zegt zijn advocate Esther Vroegh. Van Son werd dinsdag aangehouden door de rijksrecherche.

De 64-jarige man uit Rosmalen maakte geen deel uit van de vertrouwenscommissie die Jack Mikkers selecteerde als nieuwe burgemeester. De verdachte zou volgens justitie wel vertrouwelijke informatie hebben gehad en hebben gelekt naar het Brabants Dagblad. Een OM-woordvoerder wilde niks kwijt over de rol van de verdachte. Vroegh: „Mijn cliënt zal open en eerlijk antwoord geven op de vragen bij de recherche. Dat deed hij vorig jaar ook al als getuige. Hij wil zijn naam zuiveren. Hij heeft het idee dat er een heksenjacht ontketend is naar zijn persoon.”

In augustus werd raadslid Sjef van Creij uit Rosmalen als eerste aangehouden als verdachte in het onderzoek naar het lek. Van Creij was namens zijn lokale eenmansfractie wel lid van de vertrouwenscommissie, maar ontkent dat hij het lek is geweest. De politie liet hem na een paar dagen vrij maar beschouwt hem nog steeds als verdachte.

Het Brabants Dagblad veroorzaakte in juli grote ophef door veel details en onder meer de namen van de sollicitanten naar de burgemeesterspost in Den Bosch te publiceren. Volgens de krant was VVD’er Jack Mikkers tweede keus. PvdA’er Jan Hamming had eigenlijk de voorkeur maar die trok zijn kandidatuur in omdat hij met succes had gesolliciteerd naar de burgemeestersfunctie in Zaanstad. Op verzoek van de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk begon de politie een onderzoek.

Verdachte Jos van Son was tot november wethouder in Den Bosch. Hij stapte toen op omdat hij onder invloed van alcohol met zijn auto een tuin was ingereden. De wethouder biechtte op dat hij met een alcoholverslaving kampt.

Rosmalens Belang wil nog niet ingaan op de aanhouding van de voormalig wethouder. „Ik wacht heel even de ontwikkelingen af en wil het daar bij laten”, aldus de partijvoorzitter.