Oud-voorzitter Groep de Mos zag geen corruptie

Corruptie heeft Flora van den Berg niet waargenomen in de negen maanden dat zij partijvoorzitter was van Groep de Mos. Wel „veel in het grijze gebied”, meldt het AD. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee oud-wethouders van de Haagse partij Groep de Mos van deelname aan criminele organisaties met enkele vastgoed- en horeca-ondernemers, schending van het ambtsgeheim, meineed en corruptie.

Van den Berg, werkzaam bij het bedrijfsbureau van de korpsstaf van de Nationale Politie, sloot zich aan bij de partij omdat de zich aangesproken voelde door de „ombudspolitiek, de daadkracht, de gezelligheid”. Ze heeft geen spijt van het avontuur, maar is blij dat ze is opgestapt, zegt ze in het AD. „Ik gun de politici het beste, maar professioneel werd het niet. De zogenaamde ‘vrienden van de partij’ die zoveel regelen, op de achtergrond een belangrijke rol hebben. Dat is niet goed. Ik had een keer een gesprek over de toekomst van de partij met Richard de Mos, en dan zat er opeens een ondernemer bij met de grootste verhalen over ‘we doen het zo, en dit is het toekomstplan’, en dat ik zei: oké, maar wie bent u eigenlijk.”

Tegen de Rijksrecherche heeft ze verklaard dat ze geen getuige is geweest van corruptie, aldus het AD. „Het was veel in het grijze gebied, denk ik. Een slecht georganiseerde administratie, veel mondelinge afspraken, kleine en grote beloftes aan partijvrijwilligers en ondernemers in de stad. Het is een partij als een vriendenclub, dingen worden ‘gewoon’ geregeld. En als er problemen zijn, wordt dat dus ook zo opgelost, zonder lastige vragen. Maar dat kan niet. Je moet verantwoording kunnen afleggen. Dus ik snap wel dat daar onderzoek naar loopt.”

De aantijgingen van het OM noemt Van den Berg heftig. „Ik hoop dat het allemaal niet zo erg is als nu beschreven wordt. Voor de duizenden kiezers hoop ik dat, voor de politici zelf, voor al die vrijwilligers. Maar het is een beetje tegen beter weten in. Ik heb niet de indruk dat het grote criminelen zijn die zichzelf willen verrijken.Tegelijkertijd geldt ook: je kunt goede intenties hebben en toch de grens over gaan, fouten maken.”

Partijleider Richard de Mos ‘herkent zich totaal niet’ in het verhaal, aldus het AD. „Ze is maar kort voorzitter geweest, ineens was ze weg. We waren een vereniging met groeistuipen, maar Flora had de schone taak om verder te professionaliseren. Dat doet de nieuwe voorzitter nu goed.”