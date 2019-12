Oud-voorman No-Surrender toch onderweg naar rechtbank

Henk Kuipers is toch onderweg naar de rechtbank in Groningen. Dit heeft zijn advocaat Roy van der Wal laten weten. De rechtbank zou maandag verder gaan met het proces tegen de voormalig voorman van motorclub No Surrender. Dat kwam in de zomer stil te liggen.

Op doktersadvies was Kuipers maandag niet in de zittingszaal verschenen. Hij kampt met een buikhernia en moet woensdag naar het ziekenhuis, had Van der Wal eerder verklaard. Het Openbaar Ministerie vond de uitleg van de raadsman te mager en wilde aanvullende medische informatie. Van der Wal heeft tot maandag 16.00 uur de tijd gekregen om dit aan te leveren. De rechtbank bekijkt dan hoe het proces voortgezet wordt. Er waren drie zittingsdagen ingepland.

Volgens Van der Wal komt Kuipers rond 15.45 uur toch aan bij de rechtbank. Wat de bedoeling is van zijn komst, is onduidelijk.

Kuipers wordt samen met Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Hij wordt ook vervolgd voor onder meer poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld.