Oud-voorman No Surrender ontkent afpersingen

Henk Kuipers ontkent dat hij tussen 2014 en 2017 mensen heeft afgeperst. Dat zei de oud-voorman van motorclub No Surrender dinsdag in de rechtbank in Groningen, waar hij terechtstaat voor zeker tien afpersingen, diefstal en het leiden van een criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie denkt dat Kuipers bij een aantal afpersingen samenwerkte met een zakenman uit Sneek. Deze ondernemer had financiële geschillen met zakenrelaties. Bij andere afpersingen zouden de slachtoffers leden zijn die uit de club waren gezet. Daarbij zou ook sprake zijn van mishandeling. Justitie baseert zich onder meer op afgeluisterde telefoongesprekken.

Kuipers verklaarde contact te hebben gehad met zakenrelaties van de ondernemer, die hij destijds „mijn broer” noemde. Maar van bedreiging en incasso was geen sprake, aldus Kuipers. „Ik heb geen dubbeltje gehad.” Kuipers probeerde dinsdag de zitting uit te stellen, maar de rechtbank wees dat verzoek af. Kuipers heeft een navelbreuk en voelde zich niet fit genoeg.

Het proces gaat 11 februari verder.