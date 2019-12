Oud-voorman No-Surrender niet bij proces wegens hernia

Het strafproces tegen Henk Kuipers dreigt opnieuw stil te komen liggen. Maandag zou er een herstart worden gemaakt, maar de voormalig No Surrender-voorman, tegen wie twee zaken lopen, zit met een buikhernia thuis.

Voor het proces is drie dagen uitgetrokken. Op doktersadvies verscheen Kuipers maandag niet in de rechtbank in Groningen. Zijn advocaat las bij aanvang van de zitting een verklaring voor. Een afspraak met een chirurg in januari 2020 is verplaatst naar 18 december. „Mijn cliënt heeft zoveel mogelijk rust nodig, platliggen”, zei de raadsman. Hij vroeg om aanhouding van de zaak. De rechtbank moet daarover nog beslissen. Het OM wil maandag nog meer aanvullende medische informatie hebben.

Beide zaken zouden afgelopen zomer al behandeld worden. Toen werden ze uitgesteld omdat Kuipers’ advocaat ziek in het buitenland zat. Het voorarrest van Kuipers werd begin dit jaar geschorst.

Kuipers wordt samen met Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Hij wordt ook vervolgd voor onder meer poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld.