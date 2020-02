Oud-voorman No Surrender: „Is dit nou de megazaak tegen mij?”

Voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers is dinsdag tijdens het strafproces uitgevallen tegen de rechters. „Het Openbaar Ministerie zet mij neer als een monster, dat maakt mij boos”, zei hij.

Kuipers reageerde geëmotioneerd in de rechtbank van Groningen tijdens een plaspauze van zijn advocaat. „Is dit nou die megazaak tegen mij?”, zei hij met stemverheffing tegen de voorzitter van de rechtbank. „We gaan er in vier uurtjes doorheen. Ik zie achter u dertig dossiers staan; ik had vroeger op school een jaar nodig om dertig boeken te lezen.” Vorig jaar zomer waren twaalf dagen uitgetrokken voor het proces. Dat ging toen niet door.

Kuipers werd dinsdagochtend bevraagd over het afpersen en mishandelen van personen tussen januari 2014 en januari 2017. Het zou onder meer gaan om leden van No Surrender. Kuipers ontkende dit.

Vorige week werden vijf andere verdenkingen behandeld. Daarbij ging het onder andere om het afpersen van relaties van een zakenman.

Naar verwachting komt het Openbaar Ministerie bij de volgende zitting, op 5 maart, met de strafeis. Daarna komen nog de advocaten aan het woord.