Oud-voorman No Surrender: ik was niet de baas

Voormalig voorman Henk Kuipers ontkent dat hij de grote leider was bij No Surrender. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Kuipers van het aanvoeren van een criminele organisatie. Dinsdag verscheen hij voor de rechtbank in Groningen.

De rechter vroeg Kuipers (55) op de man af of hij de baas was. „Nee”, aldus de Emmenaar. Hij voelde zich dat evenmin. „Absoluut niet.” Wel was hij naar eigen zeggen voorzitter van het landelijk bestuur. „Maar ik had niet meer te vertellen dan andere bestuursleden.” Bij de bestuursvergaderingen schoven volgens hem tien tot twintig man aan. „We hadden het over feestvieren, motorrijden en wanneer de eerste voorjaarsrit zou zijn.”

No Surrender werd in 2013 opgericht door Klaas Otto. Hij nam in 2016 afscheid van No Surrender. Kuipers werd na Otto bestuursvoorzitter. Ook was hij woordvoerder naar de pers.

Kuipers, die in juli 2018 uit No Surrender stapte, wordt ook verdacht van meerdere mishandelingen en afpersingen. Het OM komt waarschijnlijk op 5 maart met de strafeisen.