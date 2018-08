Oud vliegtuig kan niet meedoen aan herdenking

Het Catalina-vliegtuig uit 1941 dat zou vliegen tijdens de Indië-herdenking op 15 augustus in Den Haag, is kapot. De motor heeft het vorige week begeven. Een vervangend exemplaar wordt 22 augustus pas verwacht en dus kan de deelname aan de plechtigheid van het toestel niet doorgaan.

Ook twee latere vluchten zijn afgelast, de laatste overigens die het toestel in Nederland zou maken. Dat zegt Gerrit Klein Tijssink van de Stichting Exploitatie van de Catalina in Lelystad in reactie op een bericht van Omroep Flevoland.

De Consolidated PBY-5A Catalina is volgens hem de laatste van de in totaal 78 gelijke toestellen die de marine twintig jaar lang hanteerde vanaf 1941. De andere zijn volgens hem allemaal gesloopt.

Dit laatste exemplaar staat op de nominatie om verkocht te worden naar het buitenland, tot groot verdriet van de stichting, die het echter met alleen maar donateurs niet kan behouden. Volgens Klein Tijssink heeft de Nederlandse overheid ook te weinig oog voor erfgoed als dit, terwijl veel Nederlanders met een verleden in Nederlands-Indië er juist warme gevoelen voor koesteren.

Met deze toestellen werd er in de Tweede Wereldoorlog een aantal Nederlanders naar Australië gebracht, via de kustplaats Broome.