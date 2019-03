Oud-topman Radboudumc overleden

Leon van Halder, oud-voorzitter van de raad van bestuur van het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen, is overleden. Van Halder legde eerder deze maand zijn functie neer, omdat hij al zijn energie nodig had voor de behandeling van slokdarmkanker.

Van Halder trad in 2015 aan als voorzitter. Onder zijn leiding ontwikkelde het Radboudumc zich tot een van de voorlopers in de gezondheidszorg van de toekomst. Het Nijmeegse ziekenhuis besteedt veel aandacht aan vernieuwingen in de zorg.

De directie en het personeel van het ziekenhuis zijn „zeer geraakt” door zijn overlijden, meldt het Radboudumc donderdag op de website. Internist en hoogleraar Paul Smits heeft de voorzittershamer overgenomen.