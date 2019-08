Oud-topman Philips verdwenen in Kenia

Een oud-topman van Philips in Oost-Afrika, Tob Cohen, is spoorloos verdwenen in Kenia. De 69-jarige Cohen woont al jaren in het land en is verwikkeld in een hevige echtscheiding met zijn Keniaanse vrouw.

Volgens verschillende Keniaanse media heeft de familie van Cohen al dagen niets meer van hem vernomen. De zus van Cohen had normaal gesproken iedere dag contact met haar boer. Zij heeft de advocaten van Cohen gevraagd een aanklacht tegen zijn vrouw, Sarah Wairimu, in te dienen.

Wairimu heeft verklaard dat Cohen in Thailand is voor medische hulp. Cohen diende in februari een aanklacht in tegen Wairimu vanwege mishandeling.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de vermissing. „Wij staan in nauw contact met de Keniaanse autoriteiten en de familie van Cohen.”

De oud-baas van Philips kwam door zijn werk in 1987 Oost-Afrika terecht en organiseert al jaren golfsafari’s naar Afrika. Hij is sinds 2007 getrouwd met Wairimu.