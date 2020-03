Oud-topman Janssen de Jong voor rechter op Sint Maarten

Ronald Philipse, voormalig topman van het Brabantse bouwbedrijf Janssen de Jong, staat deze week terecht op Sint Maarten voor mogelijke omkoping van Theo Heyliger. De lokale politicus is spil in een grote fraude- en corruptiezaak in de bouwsector van Sint Maarten.

Naast Philipse wordt ook voormalig directeur van bouwbedrijf Windward Roads, Janhendrik Boekaar, en voormalig bedrijfsadviseur, Ronald Maasdam, verdacht van het omkopen van Heyliger. Windward Roads is een dochteronderneming van Janssen de Jong. Er zijn in totaal vijf verdachten.

Heyliger was tot voor kort leider van de grootste politieke partij van het land, de UP. Hij zou 600.000 dollar hebben ontvangen om overheidsopdrachten te garanderen voor bouwprojecten.

De zaak, bekend onder de naam Larimar, duurt de hele week. Vanwege de verwachte belangstelling van publiek en media is gekozen voor een ruim gebouw, het Belair Community Center, in plaats van de rechtbank.