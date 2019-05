Oud-topjurist Van den Haak (89) overleden

De voormalige president van het Amsterdamse gerechtshof Harry van den Haak is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden. Van den Haak was na zijn pensionering voorzitter van de commissie die na de moord op Pim Fortuyn diens beveiliging onderzocht.

Van den Haak was eerder president van de rechtbank in Haarlem en is ook voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Hij overleed een maand voor zijn negentigste verjaardag, meldt zijn familie. Hij kreeg twee onderscheidingen: officier in de Orde van de Oranje Nassau en ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.