Oud-TMF-veejay Brinkman doet aangifte van mishandeling

Voormalig TMF-presentatrice Isabelle Brinkman heeft aangifte gedaan tegen de moeder van een jochie dat vuurwerk naar haar en haar dochter zou hebben gegooid. De moeder zou haar zodanig hebben mishandeld dat ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen moest worden behandeld.

Het voorval gebeurde op een schoolplein in de wijk waar Brinkman woont. Volgens haar wenste het jongetje de voormalige TMF-coryfee en haar dochter kanker toe. De moeder zou haar tegen de grond hebben gewerkt en haar hebben gestompt en geslagen. De ex-veejay zou door een voorbijganger zijn geholpen.

Brinkman roept de vrouw op Facebook met klem op zich te melden voor een goed gesprek. „Ik ben ontzettend benieuwd hoe zij zich nu over dit incident voelt”, stelt Brinkman. „Heeft zij haar kind hierop aangesproken of meende ze dat ze het recht had zo als een idioot tekeer te gaan?”