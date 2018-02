Oud-staatssecretaris Van der Mei overleden

Voormalig CDA-staatssecretaris Durk van der Mei is overleden. Van der Mei, die in het eerste kabinet-Van Agt de portefeuille Europese samenwerking onder zijn hoede had, was 93.

Van der Mei was net 32 toen hij in de Tweede Kamer belandde voor de CHU, die later met ARP en KVP zou opgaan in het CDA. Ruim 21 jaar voerde hij daar vooral het woord over financieel-economische zaken. Na een periode als staatssecretaris (1977-1981) keerde hij nog voor een paar jaar terug in de Kamer, om daar deel uit te maken van de CDA-fractie die inmiddels was gevormd. Zijn hele loopbaan gold Van der Mei als bescheiden.

„Uit volle overtuiging was hij christendemocraat”, laat de familie van Van der Mei in een overlijdensadvertentie weten.