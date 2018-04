Oud-SGP-raadslid Dordrecht Mostert (80) overleden

Het oud-raadslid voor de ChristenUnie-SGP in Dordrecht, Henk Mostert, is woensdagavond op 80-jarige leeftijd aan een ernstige ziekte overleden.

Dat meldde oud-CU-SGP-fractievoorzitter Bert Staat donderdag.

Sinds begin dit jaar was Mostert opgenomen in verpleeghuis Salem in Ridderkerk.

Hij was van 1980 tot 2010 fractievoorzitter in de Dordtse gemeenteraad, eerst namens de SGP/RPF/GPV, vanaf 2001 namens ChristenUnie/SGP. „Gedurende deze periode heeft hij op zijn principiële wijze getuigende politiek bedreven. Lokaal en regionaal. Want Henk Mostert was ook nauw betrokken bij de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bestuurlijke samenwerking was een voorloper van de huidige Drechtstedensamenwerking”, aldus Staat. Mostert was ereburger van de stad Dordrecht.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad in 2005 getuigde Mostert van de zekerheid van het geloof. „Uiteindelijk kwam ik terecht in een dienst geleid door wijlen ds. D. Hakkenberg. „Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt.” Dat waren de woorden waarover hij sprak. Dat sloeg naar binnen: Dan kan het ook voor mij. Ook voor mij.”