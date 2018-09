Oud-schooldirectrice opgepakt om fraude

Een voormalig directrice van een school voor speciaal onderwijs in Rotterdam is aangehouden voor fraude. Ze zou voor tienduizenden euro’s aan valse declaraties hebben ingediend.

De 50-jarige vrouw uit Rhoon wordt verdacht van verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte, meldde het Openbaar Ministerie dinsdag. In haar woning zijn onder meer diverse tv’s in beslag genomen. Ook werd een auto ingenomen.

De stichting waar de school onder valt, deed eind 2017 aangifte nadat er onregelmatigheden in de boekhouding waren ontdekt.