Oud-rechercheur Tanja Groenzaak: ‘Dit is echt heel serieus’

Oud-rechercheur Peter van Heugten, tot 2010 betrokken bij het onderzoek naar Tanja Groen, volgt de opgraving op het kerkhof in Heugem met meer dan gemiddelde aandacht. „Dit is echt heel serieus”, zegt hij, uitkijkend naar de verrichtingen van de forensisch onderzoekers op de begraafplaats. „Voor je een graf gaat openen moet je echt iets in handen hebben.”

„Dit onderzoek in het graf moet heel zorgvuldig gebeuren om DNA-contaminatie te vermijden”, legt Van Heugten uit. „Wat hier gebeurt is heel zorgvuldig doordacht. Hier ligt een degelijk draaiboek onder.”

„Vandaag krijgen we overigens alleen antwoord op de vraag of er een of twee stoffelijke overschotten liggen”, zegt Van Heugten. Hij is als rechercheur altijd van twee scenario’s uit gegaan. „Ofwel ze heeft een ongeluk gehad, of er was een misdrijf. In die tijd was er een grote bouwput bij de Kennedybrug over de Maas. Als ze daarin is gevallen en de volgende ochtend kiepte daar een vrachtwagen zand over, dan vind je haar nooit meer terug. Maar als ze in dit graf wordt gevonden, dan weet je zeker dat het een misdrijf was.”

In de jaren dat hij op de zaak zat, van 1997 tot 2010, kreeg de politie jaarlijks zo’n veertig tot vijftig tips binnen. „Behalve als het aantoonbaar onzin was, trokken we alles na. Ook beweringen van paragnosten, al was het maar om ze uit te sluiten. Al die tips bleven zonder resultaat.”

Van Heugten is meermaals bij de ouders van Tanja thuis geweest. „Ik weet dat Tanja voor hen nog elke dag leeft. Ik heb indertijd de worsteling van de ouders gezien. Vreselijk.”