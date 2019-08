Oud-raadslid Bloemendaal overleden na brand

Een oud-raadslid voor GroenLinks in Bloemendaal, Tilly van der Burgt, is vrijdag overleden aan de gevolgen van een brand die donderdag in haar huis woedde. Ze werd toen met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. De fractievoorzitter van de GroenLinksfractie in die plaats, Richard Kruijswijk, bevestigt berichtgeving met die strekking van het Haarlems Dagblad.

Kruijswijk is vol lof over Van der Burgt, die volgens hem al ver in de vorige eeuw actief werd voor de partij. Haar uitvaart is komende vrijdag.