„Oud-PVV’er Joram van Klaveren is nu moslim”

Ooit was Joram van Klaveren de rechterhand van Geert Wilders en bestreed hij de islam. Nu is hij moslim geworden en heeft hier een boek over geschreven, vertelt hij maandagavond in het NPO Radio 1-programma Dit Is De Dag.

Zijn boek heeft als titel: Afvallige. De kentering van islamcriticus naar moslim begon toen Van Klaveren een kritisch boek wilde schrijven over de islam. “Gedurende dat schrijven stuitte ik op steeds meer zaken die mijn visie op de islam deden wankelen.” Dat hij daarvoor zijn christelijke geloof vaarwel moest zeggen viel hem zwaar: “Het christelijk geloof was de basis van mijn leven.”

Van Klaveren werd landelijk bekend als Tweede Kamerlid voor de PVV. Voor de partij van Geert Wilders was hij woordvoerder islam en integratie en liet hij zich gelden als fervent islamcriticus. Hij verliet de PVV in 2014 maar bleef zich mengen in het publieke debat.

Arnoud van Doorn ging Van Klaveren voor. Ook Van Doorn was eerst actief voor de PVV en ging over naar de islam.