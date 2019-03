Oud-preses PKN treedt aan in Zeeland

De voormalig synodepreses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Karin van den Broeke, treedt aan als Statenlid voor het CDA in Zeeland.

De PKN-predikant stond nummer zes op de CDA-kandidatenlijst. De christen-democraten veroverden een extra zetel in de Staten van Zeeland. Het CDA is met zeven zetels de grootste partij in Zeeland. Van den Broeke, woonachtig in Wissenkerke, was van 2013 tot 2018 voorzitter van de PKN-synode. Ze is bestuurslid van de Wereldraad van Kerken en voorzitter van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap.