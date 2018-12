Oud-premier Schotte van Curaçao de cel in

Oud-premier Gerrit Schotte van Curaçao is woensdagochtend (lokale tijd) opgesloten in de Curaçaose gevangenis. Tientallen aanhangers waren in een mars meegelopen om hem steun te wensen.

Dinsdag werd de al opgelegde straf van Schotte definitief. De Hoge Raad in Den Haag oordeelde toen dat Schotte en zijn levenspartner Cicely van der Dijs terecht zijn veroordeeld wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen. Ook de opgelegde straffen werden bevestigd: drie jaar cel voor Schotte en vijftien maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor Van der Dijs.

Schotte werd in 2010 de eerste premier van Curaçao. Hij was in cassatie gegaan tegen het vonnis van het gerechtshof omdat hij naar eigen zeggen alleen geld had opgehaald voor zijn partij, MFK. Volgens Schotte hebben voor hem heel veel politieke leiders op Curaçao geld aangenomen voor politieke campagnes, maar is daar nooit onderzoek naar gedaan. Hij zegt dat hij als politieke gevangene de gevangenis is ingegaan omdat het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en Nederland hem de mond willen snoeren.

Door zijn veroordeling tot een celstraf, moet Schotte zijn parlementszetel inleveren.