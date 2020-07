Oud-premier Schotte moet geld betalen of langer cel in

De rechtbank op Curaçao heeft dinsdag in hoger beroep bepaald dat Gerrit Schotte, de oud-premier van Curaçao, 1.844.190 Antilliaanse gulden (bijna een miljoen euro) moet betalen. Als hij niet betaalt, moet hij drie jaar langer de cel in. Daarmee is in hoger beroep een straf van bijna twee jaar geleden bevestigd.

De zogenaamde ontnemingszaak is een gevolg van de zaak-Babel. In die zaak werd Schotte veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen van geld. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het geld, en ook meer oneigenlijk verkregen geld, wilde het Openbaar Ministerie terugvorderen. Daarom is een ontnemingszaak gestart. Schotte zit sinds eind 2018 in de gevangenis.