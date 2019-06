Oud-premier Curaçao in hongerstaking

Oud minister-president van Curaçao Gerrit Schotte is zondag in hongerstaking gegaan. Hij zit sinds eind vorig jaar een gevangenisstraf uit van drie jaar voor onder meer het aannemen van steekpenningen en valsheid in geschrifte.

Volgens de Curaçaose ochtendkrant Extra is Schotte in hongerstaking gegaan uit protest tegen de maatregelen die zijn afgekondigd door de gevangenisdirectie. Zo mogen gevangenen vanaf 1 juli nog maar maximaal drie uur per dag luchten. Dat was voorheen veel langer.

De maatregel is afgekondigd vanwege het vele geweld in de gevangenis. Ook is er een aanhoudend probleem met het aanleveren van drugs in de gevangenis, onder meer via drones.