Oud-politiechef krijgt cel voor corruptie

De 58-jarige oud-politiecommissaris in Eindhoven Peter van den E. is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van een jaar waarvan de helft voorwaardelijk voor corruptie. Hij liet zich omkopen door een ondernemer die vrijdag ook een celstraf kreeg.

De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat de 53-jarige ondernemer Otto V. de toenmalig politiebaas trakteerde op lange verblijven in zijn Franse landhuis. Beiden werkten samen in een veiligheidsproject. Van den E. had invloed op welk softwaresysteem de politie zou kiezen voor het uitkijken van bewakingscamera’s. Daarin zat het belang van de ondernemer om de politiecommissaris om te kopen, zei het OM eerder.

Tegen de oud-politiechef was een werkstraf geëist, maar dat vond de rechtbank een te lichte sanctie. Ondernemer V. kreeg 8 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.