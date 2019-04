Oud-OM-baas: stevige kritiek raakt me

Herman Bolhaar, voormalig hoogste baas van het Openbaar Ministerie, zegt te zijn geraakt door de „stevige kritiek” op de manier waarop hij is omgegaan met de liefdesrelatie tussen de hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. De kritiek is een voornaam onderdeel van het rapport van de commissie-Fokkens, die de integriteitsperikelen rond de kwestie onderzocht en donderdag daarover een rapport uitbracht.

Bolhaar heeft volgens Fokkens gefaald door niet in te grijpen. Van Nimwegen en Bloos hebben hun relatie tegenover hun baas Bolhaar ontkend, ondanks aanhoudende signalen en geruchten dat zij iets met elkaar hadden. „Ik heb gemeend vertrouwen te kunnen stellen in de twee naaste collega’s in de OM-top”, schrijft Bolhaar vrijdag in een verklaring. „Uit de bevindingen van de commissie kan worden opgemaakt dat dit vertrouwen door hen is beschaamd.”