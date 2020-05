Oud NS-terrein wordt getransformeerd tot stoere wijk

Een groot voormalig terrein van de NS dat in Utrecht ligt ingeklemd tussen twee van de drukste spoorlijnen van Nederland, verandert de komende jaren in een grote nieuwe wijk. Pal aan het spoor in de buurt van het Centraal Station komt een „stoer stuk stad” met bijna 1200 woningen, horeca, culturele voorzieningen, bedrijvigheid en parken. De karakteristieke gebouwen van de NS blijven gespaard. Een treinenloods biedt plek aan bijvoorbeeld horeca en bedrijven. Ontwikkelaar Synchroon sluit niet uit dat er mogelijk ook woningen in de industriële panden kunnen komen.

Omdat de woningen zo dicht op het spoor staan, moet er in deze wijk extra rekening worden gehouden met trillingen en geluid, laat directeur Sebastian de Wilde van NS Vastgoed woensdag in een online persconferentie weten. De appartementencomplexen kort op de treinen krijgen onder meer dubbele gevels zodat mensen ’s nachts wel rustig kunnen slapen.

Utrecht groeit heel hard. „Al die mensen willen ergens wonen”, aldus wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ordening). In de nieuwe wijk Wisselspoor komt een mix van huur en koop, van appartementen en eengezinswoningen, van betaalbaar tot een duurder segment. „Het wordt een stuk stad zoals een stuk stad zou moeten zijn. Voor heel veel doelgroepen, van jong tot oud, want dat maakt het wonen leuk”, vindt directeur Henri van Dam van Synchroon.

Het gaat veelal om mensen zonder auto. Auto’s worden geweerd en mogen alleen in speciale parkeergarages worden gestald. In de wijk komt relatief veel (minimaal 30 procent) groen. De ontwikkelaar belooft volgens de hoogste duurzaamheidsnormen te bouwen. De partijen hebben allemaal hun handtekening gezet, drie architectenbureaus zijn geselecteerd en de eerste werkzaamheden zijn begonnen. Ze verwachten niet dat de huidige crisis roet in het eten gooit. „Juist in deze tijd is het belangrijk dat de economie in beweging blijft”, stelt De Wilde.