Oud-minister: toch niets mis met Marco Kroon

Oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop denkt niet meer dat oorlogsheld Marco Kroon gek is, zegt hij dinsdag in de Telegraaf. „Ik heb geen enkele reden te twijfelen aan het gezond verstand van Marco Kroon”, aldus de oud-bewindsman.

De oud-politicus, minister toen Kroon in 2009 werd onderscheiden, sprak begin dit jaar nog zijn zorgen uit over de geestelijke gesteldheid van de drager van de hoogste dapperheidsonderscheidingen van ons land. Dit was kort na een verklaring van Kroon, waarin hij zei in Afghanistan een man te hebben doodgeschoten die hem gevangen had gehouden en gemarteld.

Van Middelkoop vond die verklaring niet helder, liet hij toen weten. „Ik zou bijna zeggen: misschien heeft hij hulp nodig”, zei de voormalig minister. Kroon was boos over die uitlatingen.

Na een gesprek met Kroon komt Van Middelkoop terug op zijn beweringen. Kroon presenteert zaterdag het boek Kroongetuige, waarin wordt beschreven waarom hij zijn ontvoerder doodde en ervoor koos dit tien jaar te verzwijgen.