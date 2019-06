Oud-minister moet getuigen in zaak-Poch

De advocaten van oud-piloot Julio Poch mogen enkele getuigen horen over zijn uitlevering in 2009 aan Argentinië. Het gaat onder anderen om oud-justitieminister Ernst Hirsch Ballin en een oud-directeur van Transavia, waar Poch werkte. De overheid verzette zich tegen de verhoren, die bij de rechter-commissaris gaan plaatsvinden, maar de rechter in Rotterdam wees maandag het verzoek van Poch’s advocaten Geert-Jan en Carry Knoops deels toe.

Ze hebben namens Poch een procedure tegen de Nederlandse staat aangespannen, omdat ze vinden dat Nederland onrechtmatig heeft gehandeld met de indirecte uitlevering van de voormalige Argentijn aan zijn vaderland.

Argentinië vervolgde hem voor deelname aan de zogeheten dodenvluchten in de jaren tachtig. Poch werd in 2017 vrijgesproken, maar het hoger beroep loopt nog.

Het verzoek om ook oud-minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) te mogen horen, wees de rechter af.