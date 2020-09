Oud-minister Curaçao ook in hoger beroep veroordeeld

De voormalige minister van Volksgezondheid van Curaçao, Jacinta Constancia, moet 21 maanden de cel in. Dat is het oordeel in hoger beroep, zo bleek donderdag. De zaak gaat over fraude met mondkapjes en speelde in de periode van haar ministerschap, tussen 2010 en 2012.

De rechter veroordeelde haar in eerste aanleg, in 2018, tot 20 maanden gevangenisstraf, maar daar is nu een maand aan toegevoegd. Ook mag ze de komende vijf jaar geen minister worden. Haar ex-echtgenoot heeft dezelfde straf gekregen. De rechter acht het bewezen dat ze fraude hebben gepleegd met de aanschaf van 40.000 mondkapjes uit China. De oud-minister zelf ontkent elke betrokkenheid.

Ze mocht het hoger beroep in vrijheid afwachten. Ze zit in het parlement van Curaçao voor de partij MFK. De politiek leider van die partij, voormalig minister-president Gerrit Schotte, is eerder veroordeeld tot drie jaar voor onder meer ambtelijke corruptie en witwassen. Hij zit nog vast.