Oud-minister Bruins bedankt iedereen ‘voor alle lieve berichten’

Oud-minister voor Medische Zorg Bruno Bruins bedankt op Twitter iedereen „voor alle lieve berichten, bloemen, tekeningen en attenties”. Donderdag trad de ‘coronaminister’ vanwege oververmoeidheid af.

Bruins noemt de berichten hartverwarmend. „Ik houd nu even rust, al vind ik er weinig aan”, voegt hij daaraan toe.

Ook wenst hij alle harde werkers in Nederland veel sterkte, omdat we er alleen samen uitkomen. „Take care & let een beetje op elkaar!”

Woensdag werd Bruno Bruins tijdens een lang Kamerdebat over de coronacrisis onwel. Hij schreef op Twitter even rust te nemen, om donderdag weer aan de slag te gaan. Die donderdag trad de minister echter af.