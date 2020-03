Oud-minister Bot: excuses een mooi en koninklijk gebaar

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot noemt de excuses die koning Willem-Alexander dinsdag heeft aangeboden aan Indonesië een „mooi en koninklijk gebaar”. Hij zei dat dinsdag in het NOS Radio 1 Journaal.

Bot zei vorige maand juist nog dat Nederland volgend jaar geen excuses moet aanbieden voor wandaden in de voormalige kolonie Nederlands-Indië tijdens de politionele acties kort na de Tweede Wereldoorlog. In 2021 verschijnt een onafhankelijk historisch onderzoek van drie gerenommeerde instituten. De voormalig minister deed zijn uitspraken aan de vooravond van het staatsbezoek aan Indonesië. „De Indonesiërs voelen dat niet als zodanig, dat Nederland dat moet doen. Die vragen daar niet om. Die zeggen: jullie zoeken naar iets wat wij niet van jullie vragen.”

Bot zei dinsdag dat het belangrijk is dat er gevolgen aan de excuses worden verbonden. „Dit bezoek aan Indonesië was bedoeld om opnieuw een stap te zetten naar een versterkte samenwerking. Ik ben nieuwsgierig wat de Indonesische reactie zal zijn en of dit leidt tot verdere versterking van de band of dat het leidt tot verlegenheid aan de andere kant.”