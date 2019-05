Oud-militair Schaarsbergen: Jullie hebben me kapot gemaakt

„Mijn woede is groot, jullie hebben geen benul wat jullie hebben aangericht. Ik begon fit en gezond in deze militaire eenheid, niet wetende dat ik in de hel zou belanden. Dagelijks werd ik uitgescholden, gekleineerd en bedreigd. Beschermd door de hoge heren. Jullie maakten mij kapot.” Dat heeft een van de drie slachtoffers van veronderstelde mishandelingen, bedreigingen en vernederingen door vijf collega's op de Oranjekazerne in Schaarsbergen, vrijdag laten weten in de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

De man en een andere oud-militair lieten hun slachtofferverklaring voorlezen door een medewerkster van Slachtofferhulp. Zelf konden ze het niet aan, stelden ze. Beiden zijn voor hun psychische problemen in therapie als gevolg van de gebeurtenissen zes jaar geleden. De ander verhaalde in zijn voorgelezen verklaring ook over angst, woede, schaamte en onrecht, elke dag weer. Hij ging ervan uit dat de verdachten - die publiekelijk alles stellig ontkennen - heus wel weten wat ze hebben gedaan. „De meelopers zijn vast ook bang. Maar ik ben trots dat ik me nooit zo heb gedragen als jullie.”

Het derde slachtoffer volgt het proces via een videoverbinding in een andere zaal en wil later vrijdag wel zelf zijn verklaring voorlezen in de zittingszaal.

