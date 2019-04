Oud-militair plunderde rekening oma partner

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft een 38-jarige oud-officier van de landmacht veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, wegens het plunderen van de bankrekening van de oma van zijn echtgenote. De vrouw kreeg dezelfde straf opgelegd. Het paar moet samen 40.000 terugbetalen - aan de Staat, want de gedupeerde oma is inmiddels overleden.

Tussen 2009 en 2015 beheerde het duo de financiƫn van het slachtoffer en maakte grof misbruik van die situatie. In 2013 sprak de familie het tweetal al aan op het verdwenen geld, maar daardoor liet het zich niet tegenhouden. Dat rekent de rechtbank het stel zwaar aan. Het gedrag is een legerofficier onwaardig, aldus de rechtbank.

De stelselmatige verduistering beschouwt de rechtbank als een vorm van ouderenuitbuiting. De schulden van de oma liepen zo hoog op dat ze uit haar huis gezet dreigde te worden. Medelijden hadden de man en de vrouw dus niet, concludeert de rechtbank, maar louter oog voor hun eigen portemonnee.

De opgelegde straffen vielen lager dan gebruikelijk uit omdat de zaak lang is blijven liggen.