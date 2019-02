Oud-militair krijgt alsnog gelijk om chroom-6

Een oud-militair die lijdt aan longziekten moet van Defensie alsnog een vergoeding van 7500 euro krijgen, omdat hij tijdens zijn werk is blootgesteld aan stoffen met het giftige chroom-6. De Centrale Raad van Beroep heeft dat donderdag bepaald. Het ministerie van Defensie en de rechtbank hadden de aanvraag van de man voor een financiële regeling eerder afgewezen.

De man werkte meer dan een jaar lang als schoonmaker in loodsen waar met chroom-6-houdende stoffen werd geschuurd en geverfd. Na afloop moest hij de loodsen uitvegen en restafval opruimen. Hij heeft longaandoeningen en wilde een vergoeding op basis van de coulanceregeling die Defensie heeft ingesteld.

Maar Defensie wees de aanvraag af, omdat niet aannemelijk zou zijn dat de man met de giftige stoffen in aanraking is gekomen. De redenering was dat hij pas enige tijd na het schuren en verven ging schoonmaken.

Volgens de raad is wél aannemelijk dat de oud-militair giftige stofdeeltjes heeft ingeademd, in ieder geval tijdens het vegen, omdat de stofdeeltjes dan weer in de lucht dwarrelen. In zijn oordeel baseert de raad zich op informatie van het onderzoeksinstituut RIVM.