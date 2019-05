Oud-militair huilt: ik hoop op spijtbetuiging

Huilend en snikkend heeft een van de drie slachtoffers van vermeende mishandelingen en bedreigingen vrijdag zelf zijn verhaal gedaan in de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. De oud-militair verblijft in een kliniek voor oorlogsslachtoffers vanwege de psychische gevolgen die hij opliep omdat hij „de pispaal was” bij de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen. „Ik ben nooit naar oorlogsgebied in het buitenland geweest, mijn oorlog was in Schaarsbergen.”

De betrokkene is de voornaamste aangever van wantoestanden, die plaatshadden in 2013, en ook uit eerdere rapporten naar voren kwamen. Hij kwam in 2017 met zijn verhaal naar buiten via de media, waarna grote ophef ontstond. Ook het Openbaar Ministerie (OM) wierp zich op de zaak en vervolgt vijf verdachten. Die ontkennen alles stellig.

Het slachtoffer eist per verdachte 5000 euro schadevergoeding, maar het is hem niet te doen om het geld, zei zijn advocate. Hij trekt volgens haar meteen de vordering in als de verdachten hun verantwoordelijkheid nemen en erkennen wat er is gebeurd en daarvoor spijt betuigen. „Ik wil gerechtigheid. Drie woorden, het spijt me, het zou zoveel helpen”, zei hij.

De oud-militair verhaalde hoe hij vanaf jongs af ervan droomde militair te worden, om mensen te helpen. Maar vanaf de eerste dag op de Oranjekazerne was hij het doelwit van collega’s. „ Het was niet wat gepest of een ontgroening, het was puur sadisme.” Nog steeds hoort hij hun hoongelach doorklinken en ruikt hij pislucht als hij doucht, omdat ze hem vaak ondergepist zouden hebben.

Volgens hem wisten meerderen van dit gedrag, ook van drugsgebruik en de -handel op de kazerne. Maar ze deden niets volgens hem. Wel moest hij een geheimhoudingsverklaring tekenen.

De vijf verdachten wilden niet reageren op de verklaring. Ze zeggen dat ze zelf veel last hebben van het onrecht dat hen met de vervolging wordt aangedaan.