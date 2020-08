Oud middel tegen jicht kan hartpatiënten helpen

Een oud ontstekingsremmend medicijn tegen jicht, colchicine, kan nieuwe hart- en vaatproblemen bestrijden bij mensen die al eens een hartinfarct hebben gehad of kampen met vernauwde kransslagaders. Dat meldt de Hartstichting, die onderzoek hiernaar steunde.

Een lage dosis colchicine zou de kans hierop met bijna een derde kunnen verlagen. Cardiologen uit Nederland en Australië onderzochten het effect van colchicine bij 5500 patiënten die al een hartinfarct of vernauwde kransslagaders hadden, aldus de stichting. De patiënten deden gemiddeld drie jaar mee aan het onderzoek, waarbij de helft het middel kreeg en de andere helft een placebo (een nepmiddel).

„Er traden minder (dodelijke) hartinfarcten op in de met colchicine behandelde groep. Deze mensen hadden ook veel minder vaak een dotteroperatie nodig. De mensen die colchicine ontvingen hadden niet meer bijwerkingen dan de mensen die placebo kregen. Deze onderzoeksresultaten betekenen veel voor het voorkomen van complicaties bij de vele mensen die al iets aan hun hart hebben”, aldus de Hartstichting.

In Nederland kampen meer dan anderhalf miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte. Colchicine is een betaalbaar medicijn en is ook direct beschikbaar, zegt de Hartstichting, maar is nog niet geregistreerd voor de behandeling van chronische hartklachten.

Het medicijn wordt volgens de Hartstichting gewonnen uit herfststijlloos, een „krokusachtig plantje”. Het plan om colchicine als middel tegen hart- en vaatziekten te bestuderen kwam op toen artsen zagen dat reumapatiënten die het ontvingen minder vaak hart- en vaatziekten kregen. Vorig jaar toonde onderzoek al aan dat colchicine direct na een hartinfarct hartschade voorkomt.