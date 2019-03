Oud-landmachtbevelhebber Couzy (78) overleden

Den HAAG (ANP) - Luitenant-generaal buiten dienst Hans Couzy is zondag op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag overleden. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Couzy was van 1992 tot 1996 Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Defensie beschrijft Couzy als een man met een markante persoonlijkheid: vriendelijk, scherp en schrander.

Als bevelhebber leidde hij de overgang van een dienstplichtig naar een beroepsleger, een van de grootste reorganisaties uit de geschiedenis van de krijgsmacht.

Couzy was volgens Defensie „een invoelend en enthousiast mens, met een groot gevoel voor rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Maar hij was ook een generaal die onverstoorbaar, gevraagd en ongevraagd zijn mening gaf.” Zo beschrijft hij in zijn in 1996 verschenen boek ‘Mijn jaren als bevelhebber’ bijvoorbeeld dat er veel mis was in de verstandhouding tussen politiek en krijgsmacht.